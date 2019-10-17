مواطن خمسيني يكسر أقفال مؤسسة تجارية ويسرق أموالًا قبل سقوطه بالقصيم

كشفت شرطة منطقة القصيم، اليوم الخميس، ملابسات الإيقاع بخمسيني، بادر بكسر أقفال مؤسسة تجارية، وسرقة مبلغ مالي كبير منها، وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن ضبط المتهم.

وتابع: المتهم مواطن في العقد الخامس من العمر؛ حيث تؤكد الدلائل تورطه في دخوله إحدى المؤسسات التجارية بمحافظة عنيزة وسرقة مبلغٍ مالي قدره خمسون ألف ريال، والفرار بعد كسر أقفال أحد الأبواب؛ حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

وشددت شرطة منطقة القصيم على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوِّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.