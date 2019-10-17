السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير شركة الكهرباء بالمنطقة



عرعر 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير عام الشركة

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الأمور ذات العلاقة بخدمات الشركة، ومناقشة آليات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أرجاء المنطقة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة, وتنفيذ المشروعات التابعة للشركة السعودية للكهرباء بمنطقة الحدود الشمالية وفق الجدول الزمني المحدد لها، وضرورة تنفيذها بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

من جانبه أعرب المهندس المصلوخي عن شكره وامتنانه للأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على دعمه ووقوفه الدائم، منوهًا بحرص ومتابعة سموه لكل ما من شأنه الارتقاء بالمنطقة وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

// انتهى //

13:51ت م

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عرعر 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير عام الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة المهندس محمد بن خليف المصلوخي، الذي قدم لسموه تقريرًا عن الشبكة الكهربائية، واعتماد توصيل الكهرباء لأحياء قرطبة وغرناطة في مدينة عرعر، ومخطط ضاحية الملك عبدالعزيز في محافظة رفحاء.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الأمور ذات العلاقة بخدمات الشركة، ومناقشة آليات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أرجاء المنطقة.وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة, وتنفيذ المشروعات التابعة للشركة السعودية للكهرباء بمنطقة الحدود الشمالية وفق الجدول الزمني المحدد لها، وضرورة تنفيذها بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.من جانبه أعرب المهندس المصلوخي عن شكره وامتنانه للأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على دعمه ووقوفه الدائم، منوهًا بحرص ومتابعة سموه لكل ما من شأنه الارتقاء بالمنطقة وفق توجيهات القيادة الرشيدة.// انتهى //13:51ت م0110

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.