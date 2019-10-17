السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة



عرعر 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم, رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشيخ عبدالله بن صالح المحيميد الذي قدم للسلام على سموه واطلاعه على سير العمل بالمحكمة الإدارية.

وأثنى سموه على الدور الذي يضطلع به جهاز القضاء في المملكة، من خلال استقلاليته في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تكفل للجميع إقامة العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.

من جهته قدم الشيخ المحيميد شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه واهتمامه وبما استمع إليه من توجيهات.

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13:49ت م

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