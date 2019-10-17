السعودية اليوم / الرئيس الفلسطيني يغادر الرياض



الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

غادر فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الرياض اليوم.

وكان في وداع فخامته بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف (الوزير المرافق), وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا, ومندوب عن المراسم الملكية.

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13:35ت م

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