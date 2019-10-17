السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن جلوي يُدشن حملة سرطان الثدي وفعالية المشي بمحافظة جدة



جدة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، دشن صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة, بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، الحملة الإقليمية للبرنامج الوطني للكشف عن سرطان الثدي تحت شعار "لا تنتظري الأعراض أفحصي الآن"، وفعالية المشي تحت عنوان "جدة كذا .. مشي وبحر", بحضور مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة بالنيابة الدكتور محمود العلي وعدد من القائمين عليها.

وأشاد سموه بمثل هذه البرامج والمبادرات التي ينعكس أثرها بشكل إيجابي على الفرد والمجتمع، مؤكداً سموه دعم المحافظة لها, متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

وكانت الشؤون الصحية بجدة قد استكملت جميع الاستعدادات لهذه الفعاليات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتي ستقام على الواجهة البحرية بكورنيش جدة ابتداءً من مساء اليوم.

يُذكر أن الحملة الإقليمية للبرنامج الوطني للكشف عن سرطان الثدي تهدف إلى زيادة وعي السيدات والفتيات بأهمية الكشف المبكر, وكيفية الفحص الذاتي.

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13:30ت م

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