السعودية اليوم / أمانة عسير تعالج أكثر من 51 ألف بلاغ حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي



أبهـا 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

عقدت أمانة منطقة عسير ورشة عمل بعنوان "تقرير تحليل البلاغات, وقياس نسبة الرضا 940", وذلك بحضور أكثر من 50 مستفيداً من رؤساء البلديات, ومديري العموم، ومسؤولي البلاغات في الأمانة والبلديات, وذلك في مقر الأمانة بأبها.

وأوضح أمين أمانة منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن ورشة العمل تهدف إلى معرفة كافة احتياجات المواطنين من خلال الدراسات والأرقام, والعمل من خلالها على وضع خطط واستراتيجيات للسعي إلى تحقيق تطلعات المواطنين في الحصول على الخدمات التي يحتاجونها, ويتطلعون إليها.

وبين أن عدد البلاغات التي وردت للمركز من شهر فبراير وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري, بلغت 51,706 بلاغاً, مؤكداً أن نسبة الإنجاز لهذه البلاغات حققت 100%, وذلك في سبع تصنيفات هي النظافة العامة والإنارة، والإصحاح البيئي والأسواق والمحلات التجارية والطرق، وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والمرافق البلدية والمباني، والتعديات.

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13:29ت م

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