ثقافي / انعقاد الاجتماع العشرين للأمناء العامين للجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم



تونس 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

بدأت في العاصمة التونسية اليوم ، أعمال الاجتماع العشرين للأمناء العامين للجان الوطنية العربية للتربية والثقافة والعلوم ، بمشاركة المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" سالم بن محمد المالك، والمدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج علي بن عبد الخالق القرني.

وأكد المدير العام للإيسيسكو في كلمة بهذه المناسبة، أن النهوض بالمشروع الحضاري في العالم العربي والإسلامي يرتكز على عدة ركائز، تتمثل في تحديث المنظومة التربوية، وتطوير العلوم والتكنولوجيا وتشجيع الإبداع والابتكار، وتجديد السياسات الثقافية والاتصالية والمعلوماتية.

ونوّه المدير العام للألكسو بدوره بعلاقات التعاون المثمر والمتين التي تربط الألكسو بشقيقتيها الإيسيسكو ومكتب التربية العربي لدول الخليج، مؤكدا على أهمية الاجتماع الدوري للأمناء العامين للجان الوطنية بوصفه آلية تؤسّس لمزيد التشاور بين المنظمة والدول الأعضاء، وفرصة ثمينة لمناقشة موضوعات مهمة تخص تطوير عمل المنظمة، وتجويد أنشطتها، وتحسين مخرجات برامجها ومشروعاتها، من أجل ضمان مزيد الجدوى والفاعلية والإشعاع.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددًا من الموضوعات من بينها متابعة تنفيذ توصيات الدورتين الـ 18 و 19، ومشروع إنشاء منصة تفاعلية فيما بين اللجان وشركائها على مستوى المنظمة، والدور الإعلامي للجان الوطنية، ومشروع إنشاء شبكتي المدارس المنتسبة ونوادي الألكسو ، ومشروع إنشاء الكراسي العلمية للألكسو.

// انتهى //

13:29ت م

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