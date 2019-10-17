السعودية اليوم / الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز يختتم برنامج التدريب على القيم



جدة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

اختتم الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز أمس برنامج " المدرب المعتمد في التدريب على القيم ", بمشاركة 100 متدرب ومتدربة من مختلف مناطق المملكة.

وتناول البرنامج , الهادف إلى إعداد طاقات وطنية تمثل قاعدة من المتخصصين بالقيم تقود عمليات التدريب القيمية , عدة محاور منها آليات تفعيل استراتيجيات غرس القيم وبنائها, وقياس الترقي القيمي ومراحله، وكفايات المدرب القيمي المؤثر.

يُذكر أن البرنامج يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة في مجال إعداد مدربين متخصصين في القيم، ويجمع بين التدريب المعرفي والممارسات الميدانية, وقدم خلال 20 ساعة تدريبية, 70 ملفاً إثرائياً في مجال القيم والتدريب، و 30 نموذجاً للبرامج والمشاريع القيمية.

// انتهى //

13:28ت م

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