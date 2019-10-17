السعودية اليوم / وزارة الشؤون الإسلامية تعقد ملتقى للتعريف بدورها الفني اتجاه عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية



الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

عقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس الأول في مقر الوزارة، ملتقى للتعريف بدور الوزارة الفني اتجاه عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية , بحضور وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل والمدراء التنفيذين في الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمختلف مناطق المملكة.

وفي بداية الملتقى بيّن الدكتور محمد العقيل عظيم العناية التي يحظى بها القرآن العظيم من ولاة أمر هذه البلاد التي تميزت بتحكيم وتعليم وطباعة القرآن الكريم وعظم حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بكل ما من شأنه خدمة كتاب الله تعالى تلاوة وحفظاً وتجويدا.

وأكد أن هذا اللقاء يعُنى ببيان دور الوزارة الفني على الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، التي تميزت بعطاءها وإتقانها واهتمامها بتلاوة القرآن الكريم وترتيله وتجويده وهو الهدف الذي أنشئت من أجله هذه الجمعيات, وهذه ميزة تضاف إلى ميزات هذه الدولة المباركة التي عنيت بالقرآن الكريم تعليماً وتحكيماً وطباعةً وتفسيراً وتجويداً, مؤكداً أن لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم دوراً بارزاً داخل المملكة وخارجها، وتجسد ذلك من خلال مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره, ومسابقة الأمير سلطان - رحمه الله - في دول الآسيان وغيرها من المسابقات المميزة.

ونوه الدكتور العقيل بالدعم الكبير الذي تحظى به وكالة الوزارة لشؤون الدعوة و الإرشاد والإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ومعالي نائبه الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد في سبيل مواصلة العمل بكل جد واجتهاد والسعي لإتقانه.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم البرامج التي تُعنى بتعليم القرآن وتجويده وتلاوته, والملتقيات والمؤتمرات النوعية, ودعم حوافز الدراسات التي تُعنى بالقرآن الكريم, وتطوير وتأهيل المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات, وكل ما من شأنه تطوير وإتقان العمل.

// انتهى //

13:23ت م

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