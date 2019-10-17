السعودية اليوم / الجيش المالي يقضي على مسلحين اثنين



باماكو 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت مصادر في الجيش المالي أن القوات المسلحة المالية تمكنت من القضاء على مسلحين اثنين خلال عملية عسكرية في مدينة بولكيسي بولاية موبتي وسط مالي على الحدود مع بوركينا فاسو .

وكانت مواقع عسكرية مالية قد تعرضت الأسبوع الماضي الى هجومين مسلحين أوقعا قرابة الـ 40 قتيلا في صفوف الجيش المالي.

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13:22ت م

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