السعودية اليوم / سمو الأمير منصور بن ناصر يلتقي وزير الخارجية السويسري



بيرن 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري اليوم بمعالي وزير الخارجية السويسري اغناسيو كاسياس، بمقر الوزارة.

وأشاد الجانبان بتميز العلاقات بين البلدين وضرورة تعزيزها، بالإضافة إلى بحث سبل توطيد هذه العلاقات وأوجه التعاون المشترك.

// انتهى //

13:21ت م

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