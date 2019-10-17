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المدني يحذر من أمطار 6 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار على مناطق عسير والباحة وجازان وحائل وتبوك والمدينة المنورة، اليوم الخميس.
وأهاب الدفاع المدني الجميع بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، متمنين السلامة للجميع.
وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف والحدود الشمالية، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية و المرتفعات الجنوبية الغربية.
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