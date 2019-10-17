شكرا لقرائتكم الشيخ المطوع يستعرض أعمال الأمر بالمعروف مع رئيس الاستئناف بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-17 الشيخ المطوع يستعرض أعمال الأمر بالمعروف مع رئيس الاستئناف بالمدينة متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة استقبل فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع بمكتبه رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة الشيخ أحمد بن حفير الحفير. Advertisements وجرى خلال اللقاء استعراض أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستعرضا الأعمال التوعوية والتوجيهية ومدى فاعليتها لاسيما الأماكن التي يرتادها الزوار والحجاج والمعتمرون. وفي ثنايا اللقاء تم عرض فيلم مرئي يلخص أعمال فرع الرئاسة في حج عام 1440هـ وكذلك شرح الدليل الإرشادي لعضو الهيئة المشارك في الحج والعمرة والزيارة.

من جهته، أشاد الحفير بالجهد التوعوي المبذول والتقدم التقني، والنقلة الكبيرة في التوعية الرقمية التي يجدها الحاج والزائر والمعتمر ليحصل على المحتوى العلمي بكل يسر وسهولة وبكافة اللغات الحية.

وفي ختام اللقاء قدم المطوع درعاً تذكارياً لفضيلة رئيس محكمة الاستئناف مثمناً زيارته والتي تأتي في إطار التعاون المشترك بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والجهات الحكومية الأخرى والتي تحظى بدعم ومتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ المطوع يستعرض أعمال الأمر بالمعروف مع رئيس الاستئناف بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.