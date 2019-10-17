شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن سرق 50 ألف ريال من مؤسسة في عنيزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الشمسان (عنيزة)

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط مواطنٍ في العقد الخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بالدخول لإحدى المؤسسات التجارية بمحافظة عنيزة، وسرقة مبلغٍ مالي وقدره 50 ألف ريال، والفرار بعد كسر أقفال أحد الأبواب، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة منطقة القصيم حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.