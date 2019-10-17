شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع الحقائب المدرسية على الطلاب السوريين في «الزعتري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «فرع الأردن»، توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على الطلاب والطالبات السوريين في مخيم الزعتري، حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيع (3901) طالب وطالبة، ضمن المحطة الرابعة هناك والتي استهدفت 7 مدارس للذكور والإناث.

وأوضح المدير الإقليمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور بدر السمحان، أن التعليم هو سمة أساسية لإعادة الاعمار والبناء، والأمل المشرق لجيل كامل عانى من ازمات اللجوء والنزوح لأكثر من 8 سنوات، منوها أن المركز سيواصل تنفيذ هذا المشروع المهم والأساسي، ليغطي أكثر من 30 ألف طالب سوري من القاطنين داخل وخارج المخيمات.

وأشار السمحان إلى حرص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، وبمتابعة مستمرة من المشرف العام الدكتور عبدالله الربيعة، بالعمل الدؤوب، على إحاطة أبناء اللاجئين السوريين بالرعاية في مختلف المجالات التعليمية والطبية والموسمية، وغيرها من المحاور التي تساعد الأشقاء السوريين، ليكونوا قادرين على العطاء والتميز مع سد الحاجات الضرورية لهم، في ظل انكفاء وتراجع الدعم من العديد من المنظمات الدولية والمحلية بسبب طول الأزمة.