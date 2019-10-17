شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمهربَيْ حشيش وحبوب محظورة وكوكايين في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الخميس) بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في محافظة جدة بحق سلطان علي يحيي زهير (يمني الجنسية) لقيامه بتهريب كمية من الحشيش المُخدّر والحبوب المحظورة.

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وأوضح البيان أن التحقيق مع الجاني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

كما أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في محافظة جدة بحق عيسى محمد (نيجيري الجنسية) لقيامه بتهريب كمية من الكوكايين المُخدّر.

وأوضح البيان أن التحقيق مع الجاني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.