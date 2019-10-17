شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمهربَيْ حشيش وحبوب محظورة وكوكايين في جدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الخميس) بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في محافظة جدة بحق سلطان علي يحيي زهير (يمني الجنسية) لقيامه بتهريب كمية من الحشيش المُخدّر والحبوب المحظورة.
وأوضح البيان أن التحقيق مع الجاني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
كما أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في محافظة جدة بحق عيسى محمد (نيجيري الجنسية) لقيامه بتهريب كمية من الكوكايين المُخدّر.
وأوضح البيان أن التحقيق مع الجاني أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
كانت هذه تفاصيل خبر القتل تعزيراً لمهربَيْ حشيش وحبوب محظورة وكوكايين في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.