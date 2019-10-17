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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول؛ وذلك عقب ورود تنبيه من "الأرصاد"، توقعت فيه هطول أمطار على مناطق: (عسير، الباحة، جازان، حائل، تبوك، المدينة المنورة).
وكانت "الأرصاد" قد أشارت في تقريرها اليومي إلى استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبةً برياح نشطة تحُد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، تبوك).
وقالت إن تأثيرها يمتد على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية).
وأضافت: يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.الدفاع المدني حالة الطقس أمطار
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 12:28 PM
دعا لأخذ الحيطة والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول؛ وذلك عقب ورود تنبيه من "الأرصاد"، توقعت فيه هطول أمطار على مناطق: (عسير، الباحة، جازان، حائل، تبوك، المدينة المنورة).
وكانت "الأرصاد" قد أشارت في تقريرها اليومي إلى استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبةً برياح نشطة تحُد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، تبوك).
وقالت إن تأثيرها يمتد على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية).
وأضافت: يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
، "المدني" يتفاعل مع تنبيه الأمطار مُوَجّهًا رسالته لـ6 مناطق ،
المصدر : الخليج 365
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