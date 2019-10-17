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تَسَبّب احتراق عداد كهرباء بمدرسة ابتدائية ومتوسطة جنوب مكة المكرمة، صباح اليوم، في حالة من الهلع والخوف بين صفوف الطالبات والمعلمات، دون أن يتم إخلاؤهن من المجمع التعليمي.
وذكرت مصادر لـ"الخليج 365"، أن الحريق أدى إلى لجوء الطالبات التي يقارب عددهن 300 طالبة والمعلمات، إلى مبنى الثانوية المجاور لهن داخل الحوش والمجمع؛ هروبًا من الحريق الذي اندلع في العداد الكهربائي الخاص بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
وبحسب أولياء أمور الطالبات؛ فإن العداد الكهربائي المحترق لا يتحمل تشغيل بعض المكيفات داخل الفصول الدراسية بالمجمع التعليمي الحديث الذي تم إنشاؤه قبل نحو عامين؛ مطالبين مسؤولي تعليم مكة المكرمة بالوقوف على المبنى بشكل عاجل، وتدارك الخطأ لعدم تكراره مستقبلًا.
وباشرت فِرَق الدفاع المدني موقعَ الحريق وأخمدته في وقت قياسي؛ فيما حضر عدد من أولياء الأمور بداعي تسلّم بناتهم من داخل المجمع التعليمي، بعد علمهم بالحريق.
الدفاع المدني حريق
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 12:12 PM
هلع وخوف بين الطالبات والمعلمات دون إخلاء.. ومطالب بتدارك الخطأ
تَسَبّب احتراق عداد كهرباء بمدرسة ابتدائية ومتوسطة جنوب مكة المكرمة، صباح اليوم، في حالة من الهلع والخوف بين صفوف الطالبات والمعلمات، دون أن يتم إخلاؤهن من المجمع التعليمي.
وذكرت مصادر لـ"الخليج 365"، أن الحريق أدى إلى لجوء الطالبات التي يقارب عددهن 300 طالبة والمعلمات، إلى مبنى الثانوية المجاور لهن داخل الحوش والمجمع؛ هروبًا من الحريق الذي اندلع في العداد الكهربائي الخاص بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
وبحسب أولياء أمور الطالبات؛ فإن العداد الكهربائي المحترق لا يتحمل تشغيل بعض المكيفات داخل الفصول الدراسية بالمجمع التعليمي الحديث الذي تم إنشاؤه قبل نحو عامين؛ مطالبين مسؤولي تعليم مكة المكرمة بالوقوف على المبنى بشكل عاجل، وتدارك الخطأ لعدم تكراره مستقبلًا.
وباشرت فِرَق الدفاع المدني موقعَ الحريق وأخمدته في وقت قياسي؛ فيما حضر عدد من أولياء الأمور بداعي تسلّم بناتهم من داخل المجمع التعليمي، بعد علمهم بالحريق.
، شاهد.. "حريق عداد" بمدرسة بنات بمكة و"المدني" يخمده سريعًا ،
المصدر : الخليج 365
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