، فيديو اللكمة القاتلة.. وفاة ملاكم أمريكي بإصابة مميتة في الدماغ ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطاحت به أرضًا واستدعت دخول الفريق الطبي إلى الحلبة فورًا

بعد 4 أيام من تلقيه لكمة قوية نُقل على إثرها إلى المستشفى، توفي الملاكم الأمريكي باتريك داي، الأربعاء، متأثرًا بإصابة قاتلة في الدماغ.

وكان داي (27 عامًا) يواجه مواطنه تشارلز كونويل في مباراة احترافية في شيكاغو، السبت، قبل أن يوجّه الأخير له لكمة قوية أطاحت به أرضًا، واستدعت دخولًا فوريًّا للفريق الطبي إلى الحلبة؛ حيث خرج "داي" على نقالة.

لكن صدر بيان عن الشركة الراعية له -يوم الأربعاء- معلنًا أنه فارق الحياة في المستشفى، وقال إنه "كان محاطًا بأسرته وأصدقائه المقربين وأعضاء فريقه في الملاكمة؛ بما في ذلك معلمه وصديقه ومدربه جو هيغينز".

وتابع البيان: "نيابة عن عائلة باتريك وفريقه والمقربين منه، نحن ممتنون للدعاء والتعبير عن الدعم والحب الذي كان واضحًا للغاية منذ إصابته".

وفي منشور على "تويتر"، الثلاثاء، كتب "كونويل" الذي تسببت لكمته في المأساة قائلًا: إنه "لم يقصد أن يحدث ذلك أبدًا، كل ما أردت فعله هو الفوز، إذا تمكنت من إعادة كل شيء؛ فسوف أفعل".

وتابع كونويل: "لا أحد يستحق أن يحدث هذا له. أعيد القتال مرارًا وتكرارًا في ذهني، أفكر فيما إذا كان هذا لم يحدث أبدًا، ولماذا حدث لك".

وقبل أن يصبح ملاكمًا محترفًا، كان "داي" هاويًا يعشق الملاكمة، وقد فاز بلقبين محليين في بطولة القفازات الذهبية في نيويورك، كما كان ملاكمًا احتياطيًّا للفريق الأمريكي الأولمبي عام 2012.

وفي عام 2013، احترف "داي" الملاكمة، وحصل على بطولة "دبليو بي سي كونتيننتال أمريكاس" عام 2017، وبطولة "آي بي إف إنتركونتننتال" في 2019.