سياسي / وزيرا خارجية العراق وفرنسا يحذران من تداعيات التوغل العسكري التركي في سوريا



بغداد 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

حذر وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم , ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان من تداعيات التوغل العسكري التركي في سوريا ، مؤكدين على أهمية وضرورة حل أزمات المنطقة .

وعد الوزيران في مؤتمر صحفي مشترك عقب جلسة المباحثات التي أجرياها في بغداد اليوم التوغل العسكري التركي في شمال سوريا مهددا للمكاسب المتحققة ضد تنظيم "داعش " الارهابي.

وأوضح وزير الخارجية العراقي أن مباحثاته مع لودريان تناولت إمكانية إعمار المناطق المحررة من تنظيم " داعش" الارهابي في العراق من قبل الشركات الفرنسية الكبرى .

من جانبه أعلن وزير الخارجية الفرنسي سعي بلاده لعقد اجتماع مع التحالف الدولي لبحث تداعيات الهجوم التركي على سوريا .

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد بدأ صباح اليوم زيارة رسمية لبغداد وذلك لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين , تتركز حول العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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12:42ت م

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