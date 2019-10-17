

الرباط 18 صفر 1441 ه موافق 17 اكتوبر 2019 م واس

واصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، رصدها لمواقف الدول الشقيقة والصديقة للمغرب، التي جددت أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المقترحه من المغرب بهدف وضع حد للنزاع الاقليمي حول الصحراء .

و تابعت اهتمامها بالوضع الميداني في شمال سوريا ،في ظل استمرار العمليات العسكرية التركية ضد الاكراد.

وتحدثت عن موجة الحرائق التي اندلعت في لبنان منذ يوم الاثنين الماضي، واودت بحياة شخص على الأقل، وأتت على مساحات شاسعة من الغابات.

أوروبيا أخبرت الصحف عن استئناف مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس مفاوضاتهم للتوصل لاتفاق لتنظيم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست "وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لقمة قادة دول الاتحاد المقررة اليوم.

// انتهى //

12:39ت م

0075





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف المغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.