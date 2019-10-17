السعودية اليوم / وفد لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى يطلع على مرافق وخدمات مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة



الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

قام وفد من لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور طارق بن علي فدعق اليوم ، بزيارة لمدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة, حيث كان في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة المدينة أمين شاكر .

وأبدى رئيس مجلس إدارة مدينة المعرفة الاقتصادية ترحيبه بزيارة وفد اللجنة ، مؤكداً أن هذه الزيارة فرصة لاطلاع أعضائها على أهداف المدينة التنموية ، ثم قدم الرئيس التنفيذي للمدينة المهندس سامي المخضوب شرحًا مجملًا عن مدينة المعرفة .

بعد ذلك شاهد الوفد عرضًا مرئيًا يحكي بعضًا من مبادرات المدينة ومشروعاتها وخططها وبرامجها التي تهدف لجذب الاستثمارات المتنوعة للمنطقة لاحتوائها على جميع الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الضيافة والقطاعات السكنية .

وقد أجاب مسؤولو المدينة عن الأسئلة والاستفسارات التي تم طرحها من قبل أعضاء اللجنة بشأن ما تم عرضه من إنجازات ومعوقات.

ثم اطلع الوفد ميدانيا على ما تضمه مدينة المعرفة من مشروعات ومرافق استهلها بمشروع وزارة الإسكان " دار الجوار " السكني والاستماع إلى شرح عن النماذج المختلفة لجميع شرائح المجتمع من خلال مجسم للمشروع ، ومتحف دار المدينة للتراث العمراني والحضاري.

يذكر أن الوفد يضم أعضاء المجلس أعضاء اللجنة الدكتورة سامية بخاري ومعالي الأستاذ محمد المزيد، والأستاذ عبدالعزيز المتحمي، والمهندس نبيه البراهيم، والمهندس مفرح الزهراني، والمهندس محمد العلي، والدكتور زكي محمود .

12:38ت م

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