السعودية اليوم / مصر تستضيف اجتماع جمعية الاتصالات الراديوية العالمي



القاهرة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

تستضيف جمهورية مصر اجتماع جمعية الاتصالات الراديوية 2019 التي ينظمها قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد العالمي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات وذلك قبل انعقاد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019.

الجدير بالذكر فإن الجمعية تعقد كل ثلاث إلى أربع سنوات بهدف رفع كفاءة القطاع، وتقدم القواعد الفنية اللازمة لعمل المؤتمرات العالمية للاتصالات، والإجابة عن الاسئلة التي طُرحت خلال تلك المؤتمرات ،إضافة إلى كونها معنية باعتماد أساليب العمل لإدارة أنشطة القطاع، والنظر في التقارير واعتماد مشاريع التوصيات الواردة في تلك التقارير أو تعديلها أو رفضها.

وتعنى الجمعية كذلك بجمع الاسئلة التي تهم البلدان النامية ، وتقديم المشورة بشأن المسائل التي تختص بها الجمعية لتقديم إجابات عن الاسئلة التي طُرحت خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية.

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12:33ت م

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