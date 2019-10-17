السعودية اليوم / الأرصاد تنبه إلى أمطار غزيرة في عسير والدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر



أبها 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وإثارة الأتربة والغبار على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز خميس مشيط وأحد رفيدة و البرك و الحرجة والمجاردة و النماص وبارق وخميس مشيط ورجال ألمع و سراة عبيدة و ظهران الجنوب ومحايل.

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير هذه الأيام.

وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد أن النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى توقعات بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية و تدن في مدى الرؤية تشمل مرتفعات منطقة عسير وتمتد الى المناطق الساحلية.

ودعا إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع ارشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة, ومنها عدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه حتى وأن كان تدفق المياه بها محدوداً ، والحذر أثناء القيادة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، كذلك البعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق ، مؤكدًا أهمية متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد .

// انتهى //

12:32ت م

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