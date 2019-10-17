السعودية اليوم / المستشفى الجامعي بالخبر يحتفي بمناسبة اليوم العالمي للغذاء



الخبر 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

احتفى مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلاً بقسم التغذية في المستشفى أمس، بمناسبة اليوم العالمي للغذاء.، وذلك بمقر المستشفى.

وتضمن الاحتفال إقامة معرضٍ توعويٍ، قدم من خلال أركانه الخمسة العديد من النصائح وإرشادات التغذية للزوار، صاحبه شروحات من قبل القائمين على أهمية شرب الماء والأطعمة المعززة للمناعة في جسم الإنسان ونقص الحديد، فضلاً عن تقديم الإرشادات الصحية لمن يعاني سوء التغذية وأهمية سلامة الغذاء.

من جانبها أوضحت مديرة إدارة التغذية بالمستشفى وأخصائية التغذية العلاجية هيفاء الشمري أنه استفاد من المعرض الذي يستمر لمدة يومين قرابة 550 زائراً، قدمت لهم النصائح لاتباع الغذاء السليم والوجبات الصحية التي يجب على كل فرد القيام بها كل حسب عمره.

وأشارت الشمري إلى أن فكرة فريق التثقيف الغذائي نشأت كمساهمة في إبراز دور المتخصصين الغذائيين ممثلي الجامعة والمستشفى الجامعي في المساهمة في رفع مستوى الوعي الغذائي لدى المجتمع بجميع فئاته من خلال عدة قنوات تضمن وصول المعلومة الغذائية السليمة للجميع.

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12:29ت م

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