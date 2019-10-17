السعودية اليوم / مدير هيئة السياحة بالأحساء يزور مطار المحافظة



الأحساء 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

زار مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء المهندس عمر بن أحمد الفريدي أمس الأول، مطار محافظة الأحساء حيث التقى مدير المطار عايد بن عبدالله الهاجري.

وتم خلال الالتقاء البحث عن العديد من المواضيع المتعلقة بتنظيم الرحلات السياحية بالتعاون مع وكالات السفر والسياحة وشركات الشحن الجوي، وكذلك تسويق المواقع التاريخية والطبيعية في الأحساء وعرض بعض المنتجات الحرفية التي تشتهر بها الأحساء في صالات المطار، فضلاً عن عقد برنامج "إثراء تجربة الزائر" لمنسوبي مطار الأحساء وهو أحد البرامج التي تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأكد المهندس الفريدي أن رحلات الطيران التي تم تشغيلها مؤخرا من الأحساء إلى جدة، والمدينة المنورة، ستسهم بمشيئة الله في التنمية السياحية بالأحساء وذلك من خلال زيادة عدد السياح القادمين إليها.

وكان الناقل الوطني الاقتصادي "طيران ناس" بدأ مؤخرا، في تشغيل أولى رحلاته من مطار الأحساء الدولي إلى وجهاته الجديدة لكلٍ من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك بواقع 3 رحلات أسبوعية لكل وجهة، في أيام الأحد والخميس والسبت.

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12:24ت م

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