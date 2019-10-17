السعودية اليوم / محافظ الحرث يتفقد مشروعات المياه بالمحافظة



الحرث 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

وقف محافظ الحرث إبراهيم بن يحيى الألمعي أمس، على عدد مشروعات المياه في المحافظة والقرى التابعة لها.

وتفقد المحافظ، خلال الجولة التي رافقه خلالها رئيس مركز الخشل عبده دوداني ومدير مكتب خدمات المياه بمحافظتي العارضة والحرث خالد حريصي، المشروعات التي في مركز الخشل وقرى السودي والبيضاء والمشباح وكذلك الخط الناقل للمياه المحلاة ومحطة الضخ بالمحافظة، مشدداً على ضرورة تسليم المشروعات الجاري تنفيذها في الوقت المحدد ودون أي تعطيل.

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12:22ت م

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