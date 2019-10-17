السعودية اليوم / بدء التسجيل بدورات "أتقن" بتقنية صامطة



صامطة 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

فتح مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر الفرعي بالكلية التقنية بمحافظة صامطة، باب التسجيل في دورات "أتقن"، وتتضمن الأمن السيبراني، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، ومقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، والدعم الفني، وصيانة الجوال، ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة.

وحث عميد الكلية أحمد بن داحش دربشي، الراغبين في الالتحاق بدورات المرحلة الخامسة التسجيل من خلال الرابط https://ctc.tvtc.gov.sa/#presentation/1 ، لافتاً إلى أنه يشترط بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، وسداد رسوم التسجيل 200 ريال في الكلية خلال ثلاثة أيام من تسجيل الطالب.

وبين دربشي أن التسجيل متاح للموظفين والطلاب والباحثين عن العمل، وأن لا يقل عمر المتقدم عن 15 عاماً، كما أنه سيتم إعفاء أبناء شهداء الواجب من رسوم الدورات التدريبية في برامج "أتقن" عرفاناً لتضحياتهم لأجل الوطن.

// انتهى //

12:03ت م

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