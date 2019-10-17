السعودية اليوم / أمطار على مراكز منطقة تبوك



تبوك 18 صفر 1441هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

هطلت أمس, أمطار على عددٍ من المراكز التابعة لمنطقة تبوك، شملت مركز شقري وضواحيه الغار والبتراء والحفرة وارتامه وروافه وقنا والعلو والبيضات والخنبرة، وعلى مركزي البديعة ورشدان.

كما هطلت أمطار على مركز بئر بن هرماس وضواحيه العيينة وسدير وأم عواذر والسويلمية.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

12:03ت م

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