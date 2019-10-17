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2019-10-17 الصناعات الكيميائية تكشف آخر تطورات مشروع إنتاج الكلورين بالجبيل متابعات الخليج 365 - الجبيل Advertisements أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية توقيع خطاب نوايا مع شركة ناصر سعيد الهاجري وشركاه للمقاولات يوم أمس الأربعاء كمقاول عام للمشروع. وأوضحت الشركة بحسب بيان نشرته “تداول”، أن خطاب النوايا يأتي للقيام بكامل الأعمال الإنشائية لمشروع إنتاج الكلورين بمدينة الجبيل الصناعية بمبلغ أكثر من 290 مليون و386 ألفًا و260 ريالاً. ولفتت الشركة إلى أنه سوف يتم التوقيع على العقد النهائي خلال 60 يوماً، وأن المقاول العام للمشروع سيقوم في البدء في الأعمال التمهيدية للإنشاءات.







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