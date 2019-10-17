هذه علامات دخول الوسم

2019-10-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أبرز علامات دخول الوسم في المملكة.

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وقال الزعاق إن علامات دخول الوسم: تعامد المرزم على سهيل فجراً، فخلال هذه الأيام سنشاهد نجم المرزم فوق سهيل بشكل مستقيم في الجهة الجنوبية قبيل شروق الشمس، ويستدل به الغواصون على انتهاء موسم الغوص على اللؤلؤ ويسمونه بموسم القفال.

جدير بالذكر أن نوء الوسم ليس نجمًا، بل هي صفة رافقت هذا الوقت من العام، حيثُ تميزت واتصفت 52 يومًا بنزول المطر فيها على الغالب، كما أن نزول المطر في هذه الفترة من السنة يُنبتُ (الفقع- الشيح- النفل- القيصوم- الخبيز- الحميض- اليهق)، وكافة الأعشاب البرية (الأقحوان- الصفار- الثعاليق- الديدحان) وغيرها.

ويشتملُ نوء الوسم على أربعة منازل من منازل الشمس والقمر، وهي بالتسلسل (العواء- السماك- الغفر- الزبانا).