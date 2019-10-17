تأهيل 50 سعودياً وسعودية لمهارات المتحدث الرسمي وكاريزما الظهور الإعلامي

2019-10-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتم المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية أول دورة من نوعها على مستوى المملكة والتي تحمل اسم “مهارات المتحدث الرسمي.. وكاريزما الظهور الإعلامي” بالتعاون مع مركز التدريب في جمعية الأطفال المعوقين بالرياض ومعهد الشبكة الإقليمية للتدريب لمدة 3 أيام.

وتعتبر الدورة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة لتأهيل كوادر إعلامية متمكنة في مهارات المتحدث الرسمي وكاريزما الظهور الإعلامي ومخاطبة الجماهير مواكبة لرؤية ٢٠٣٠ وبشهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل القيادات الشابة في شتى المجالات الإعلامية ووظيفة المتحدث الرسمي في جميع القطاعات من خلال مدربين معتمدين ومؤهلين على أعلى مستوى في المجال الإعلامي والتدريب.

وقدم الدورة كل من الإعلامي خالد العقيلي والمهندس هاني الغفيلي والمذيع السعودي عادل أبو حميد، بالإضافة إلى استضافة عدد من الأسماء التي تحمل خبرات عالية في هذا المجال، حيث تمت استضافة رجا الله السلمي وكيل هيئة الرياضة والمتحدث الرسمي للهيئة، والإعلامي أحمد الفهيد للحديث عن كاريزما الحضور الإعلامي، ومحمد الحسن المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الملكية الفكرية، فيما أدار حوارات الضيوف الإعلامي محمد الوهيبي.

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وسلم الشهادات في نهاية الدورة الدكتور أحمد التميمي المدير التنفيذي لجمعية الأطفال المعوقين والذي أكد أن الجمعية تواكب كل اهتمامات المجتمع وتسهم في تطوير مكوناته ومد يد التعاون في كل ما فيه مصلحة للوطن والمواطن.

من جهة أخرى، أكد إبراهيم المعطش الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها حيث يمتزج فيها الخبرة العلمية والعملية والتدريب المباشر مع تزويد المتدربين بمهارات خاصة في مجال المتحدث الرسمي، وحظيت الدورة بإقبال كبير من قبل الراغبين في تأهيل وتدريب وتطوير مهارتهم بالإضافة إلى ترشيح بعض الوزارات لعدد من موظفيها للاستفادة من هذه الدورة.

وأضاف أن الدورة تواكب توجهات رؤية 2030 والتي تنص على تأهيل وتدريب السعوديين والسعوديات على أعلى مستوى لقيادة المناصب المهمة، لذلك جاءت هذه الدورة لترفد هذا الجانب بكوادر سعودية مميزة يتم تصديرها في هذا المجال.