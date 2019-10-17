وفد إعلامي يزور الواجهة البحرية بدعوة من أمانة عسير وهذا موعد تدشينها رسميًا

2019-10-17

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- الحريضة

زار وفدٌ إعلاميٌّ، مساء أمس الأربعاء، مشروع الواجهة البحرية بالحريضة التابع لبلدية الساحل بدعوة مقدمة من أمانة منطقة عسير.



وعند وصول الوفد الإعلامي إلى مقر المشروع كان في استقبالهم مدير المركز الإعلامي للأمانة محمد الربيعان، ورئيس بلدية الساحل المهندس علي بن جلبان ورئيس المجلس البلدي بالحريضة وأعضاء المجلس.

في البداية، رحب الربيعان بالوفد نيابة عن أمين منطقة عسير وليد الحميدي، ثم ألقى رئيس بلدية الساحل علي جلبان كلمة ترحيبية بالوفد، وتلى ذلك تقديم شرح تفصيلي عن المشروع وما تم إنجازه من المراحل منذ البدء فيه حتى الوقت الحالي والذي يمتد لمسافة أكثر من 3 كم، وتم الانتهاء من مراحله الأولى والثانية وسيكون العمل في المرحلة الثالثة مستقبلاً، لتمتد الواجهة لأكثر من 4كم ونصف في نهاية المرحلة الثالثة.

وبعد ذلك، تجول الوفد على المواقع المنجزة من المشروع ومنها موقع مارينا الحريضة التي سوف تقام فيها الفعاليات، وبعدها توجه الوفد إلى منطقة الألعاب وإلى مواقع الجلسات البحرية والتي بلغ عددها 90 جلسة بحرية، وبعد ذلك تم التوجه إلى جامع الواجهة الذي يتسع لـ 1200 مُصلٍّ، ومشاهدة أحدث التصاميم في الإنشاء التي أخذت طابعًا جميلاً من ضمن المواقع الجمالية في المشروع على طول امتداده.

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ثم انتقل الوفد بعد صلاة المغرب إلى مقر الاحتفال المعد لهذه المناسبة وكان في استقبالهم فرقة الحريضة التي استقبلت الوفد بالفلكور الشعبي الخاص بأهالي المنطقة، ثم بدأ الحفل بالقرآن الكريم، وبعدها تم تقديم عرض مرئي للمشروع وما تضمنه من عقد لصيانة المشروع بأكمله والذي تم توقيعه مؤخراً بقيمة 35 مليون ريال لمدة 3 سنوات، كما تم عرض الفرص الاستثمارية الموسمية للمشروع والفرص الاستثمارية السنوية والتي تم طرحها الأسبوع الجاري أمام المستثمرين على موقع الوزارة وعلى بوابة فرص وسوف يتم عقد مؤتمر الفرص الاستثمارية بالواجهة البحرية بالمشروع يوم 24 أكتوبر بتنظيم من أمانة عسير في مقر الغرفة التجارية بأبها برعاية أمير منطقة عسير.

وقبل الختام، طرح الوفد الإعلامي عدداً من الأسئلة تم الإجابة عليها من قبل مدير المركز الإعلامي بالأمانة ورئيس بلدية الساحل.

وسألت “متابعات الخليج 365” عن وقت وزمن تدشين الواجهة من قِبل أمير منطقة عسير، حيث كانت الإجابة أنه مع نهاية العام الميلادي الحالي أي بعد شهرين من الآن، وسوف يتم التدشين وستكون هناك آلية وخطوات متبعة تشمل عدداً من الإجراءات الأمنية سوف تنفذ وتطبق من أجل الحفاظ على ممتلكات المشروع من العابثين.

وفي الختام، قدمت فرقة الحريضة عدداً من الفلكورات الشعبية ثم تناول الجميع طعام العشاء المعد لهذه المناسبة.