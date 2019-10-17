مجاناً... تأهيل ألف شاب وشابة للعمل كأخصائي سلامة وصحة مهنية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تعقد غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالتعاون مع جمعية السلامة والصحة المهنية والحراسات المدنية، البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل 1000 شاب وشابة للعمل “أخصائي السلامة والصحة المهنية” خلال الفترة 27-30 أكتوبر 2019، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

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وبين نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري، أن البرنامج يأتي ضمن مبادرات الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

وقال إن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين فيه لتولي الوظائف النوعية المتاحة في هذا المجال، مبينا أن هذا التوجه يأتي انطلاقاً من مسؤولية القطاع الخاص وتعزيزاً لدوره في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل.

ومن جهة أخرى بين الشثري أن البرنامج يحتوي على عدة محاور منها، المخاطر المهنية وتصنيفاتها وطرق إدارتها، لائحة وزارة العمل لإدارة السلامة والصحة المهنية، مواصفة الأيزو ISO-45001،إدارة الأزمات والكوارث، التحقيق في الحوادث المهنية، يشار إلى أن الغرفة أتاحة التسجيل بالبرنامج للمهتمين عبر الرابط التالي: http://bit.ly/2qkLKZF .