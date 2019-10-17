شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد القضبان على المسار الجديد لـ«قطار الحرمين» بنسبة 50% والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)
كشفت لـ«الخليج 365» مصادر فنية، اكتمال مسار قطار الحرمين الجديد 100% من ناحية الأعمال المدنية والبنية التحية التي تم تنفيذها، وعمل الحماية للمسار، فيما تمت أمس (الأربعاء) مباشرة تركيب أعمدة الشبكات الكهربائية وتمديد الكوابل، وكذلك تمديد القضبان على المسار بطول 1.5 كيلومتر.
ومع العمل المتواصل على مدار الساعة تم تركيب نحو 50% من القضبان، التي سيسير عليها القطار في الموعد المحدد لإعادة تشغيل الرحلات بين جدة مكة المكرمة والمدينة المنورة لنقل المعتمرين والمواطنين والمقيمين.
يذكر أن شركة الخطوط الحديدية (سار) تتابع باستمرار سير العمل في الخط المؤقت، لإنجازه في وقت قياسي، فيما تم تجهيز محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة بكل الإمكانات التقنية والبشرية، وصالات الانتظار وكاونترات الخدمة، لاستقبال المسافرين والقادمين من وإلى جدة.
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