، "تعليم جازان" عن حريق معمل تربية فنية بإحدى المدارس: محدود ،

محمد بن مسعود - الدمام - المتحدث الرسمي: طبّقت خطة إخلاء ناجحة ولا أضرار مادية

‫أكد المتحدث باسم ‫تعليم جازان يحيى عطيف، أن حريقًا محدودًا نشَب بعد ظُهر أمس الأربعاء بمعمل التربية الفنية بإحدى المدارس التابعة لمكتب تعليم أبو عريش؛ مبينًا أن خطة إخلاء ناجحة من قيادة المدرسة ومنسوباتها، وأن فِرَق الدفاع المدني باشرته في حينه، ولا أضرار مادية أو بشرية ولله الحمد.

وكان قد تم تناقل معلومات عن الذعر والهلع الذي أصاب الطالبات في المدرسة نتيجة أعمدة الدخان التي شهدتها المدرسة.تعليم جازان