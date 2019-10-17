، "الدفاع المدني" ينظّم دورة الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة ،

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في إطار الخطة السنوية لدورات المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، تنظّم المديرية العامة للدفاع المدني، دورة "الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة" بمعهد الدفاع المدني، لمدة ثلاثة أسابيع، يشارك بها (17) متدربًا من عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب العميد مهندس الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني، أن هذه الدورة تأتي في إطار دعم أنشطة المنظمة السنوية فيما يتعلق ببرامج التدريب، والذي يأتي امتدادًا لحرص المديرية العامة للدفاع المدني على تعزيز موقف المنظمة وأنشطتها على المستوى الدولي.
وأشار العميد "الشمراني" إلى أن برنامج الدورة يستهدف العاملين والمختصين في الفِرَق والوحدات المعنية بالتخطيط والاستجابة لحوادث المواد الخطرة؛ لإكسابهم المعارف العلمية والمهارات العملية من خلال عدد من السيناريوهات والتطبيقات العملية على آليات ومعدات وتجهيزات التدخل في حوادث المواد الخطرة؛ لرفع وبناء قدراتهم؛ بما يمكّنهم من تنفيذ تلك المهام باحترافية عالية.الدفاع المدني
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 11:44 AM
تستمر 3 أسابيع بمشاركة 17 متدربًا لإكسابهم المعارف العلمية والمهارات العملية
في إطار الخطة السنوية لدورات المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، تنظّم المديرية العامة للدفاع المدني، دورة "الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة" بمعهد الدفاع المدني، لمدة ثلاثة أسابيع، يشارك بها (17) متدربًا من عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة.
وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب العميد مهندس الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني، أن هذه الدورة تأتي في إطار دعم أنشطة المنظمة السنوية فيما يتعلق ببرامج التدريب، والذي يأتي امتدادًا لحرص المديرية العامة للدفاع المدني على تعزيز موقف المنظمة وأنشطتها على المستوى الدولي.
وأشار العميد "الشمراني" إلى أن برنامج الدورة يستهدف العاملين والمختصين في الفِرَق والوحدات المعنية بالتخطيط والاستجابة لحوادث المواد الخطرة؛ لإكسابهم المعارف العلمية والمهارات العملية من خلال عدد من السيناريوهات والتطبيقات العملية على آليات ومعدات وتجهيزات التدخل في حوادث المواد الخطرة؛ لرفع وبناء قدراتهم؛ بما يمكّنهم من تنفيذ تلك المهام باحترافية عالية.
، "الدفاع المدني" ينظّم دورة الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة ،
المصدر : الخليج 365
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