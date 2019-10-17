، بعد الفيديو.. القبض على المعتدين الـ3 على عامل "محطة الوقود" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقرّوا باعتدائهم على العامل بحجة اشتراطه دفع قيمة الوقود مقدماً

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة أشخاص اعتدوا على أحد العاملين بمحطة محروقات.

وتفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تعدي ثلاثة أشخاص على أحد العاملين بمحطة للمحروقات بمحافظة الدلم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية الجناة، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم حيث أقروا باعتدائهم على العامل؛ بحجة اشتراطه دفع قيمة الوقود مقدماً، وجرى إيقافهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

والله الهادي إلى سواء السبيل.