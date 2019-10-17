- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة أشخاص اعتدوا على أحد العاملين بمحطة محروقات.
وتفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تعدي ثلاثة أشخاص على أحد العاملين بمحطة للمحروقات بمحافظة الدلم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية الجناة، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم حيث أقروا باعتدائهم على العامل؛ بحجة اشتراطه دفع قيمة الوقود مقدماً، وجرى إيقافهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 11:41 AM
أقرّوا باعتدائهم على العامل بحجة اشتراطه دفع قيمة الوقود مقدماً
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة أشخاص اعتدوا على أحد العاملين بمحطة محروقات.
وتفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تعدي ثلاثة أشخاص على أحد العاملين بمحطة للمحروقات بمحافظة الدلم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية الجناة، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم حيث أقروا باعتدائهم على العامل؛ بحجة اشتراطه دفع قيمة الوقود مقدماً، وجرى إيقافهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
، بعد الفيديو.. القبض على المعتدين الـ3 على عامل "محطة الوقود" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الفيديو.. القبض على المعتدين الـ3 على عامل "محطة الوقود" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.