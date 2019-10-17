- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج"، إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الأجيال، واتضحت الفجوة من خلال الجماهير الشبابية التي حضرت الحفلة الكورية قبل عدة أيام ضمن فعاليات موسم الرياض؛ مؤكدًا أن هيئة الترفيه سنّت سنة حسنة بتكريم المبدعين في حياتهم.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة "أحمد العرفج" الأسبوعية -مساء كل أربعاء- ببرنامج "يا هلا بالعرفج"، على شاشة قناة "روتانا خليجية"، مع الزميل الإعلامي "مفرح الشقيقي".
بداية أشار "العرفج" إلى أن المملكة قفزت إلى المرتبة 38 في مؤشر التنافسية العالمي في الاتصالات والتقنية، وأصبحت الأولى عالميًّا في مؤشر استثمار الاقتصاد.
كما ناشد "العرفج" هيئة الترفيه بالالتفات إلى "مزاد" أو حراج المزادات في "سوق الزل"، وتولى مَهمة تنظيمه؛ ليصبح مقصدًا سياحيًّا ومحطة مهمة من محطات الزيارة والترفيه.
وفي فقرة "مزاين الكتب"؛ فقد استعرض "العرفج" كتاب "دبس الرمان" للكاتبة "هبة قاضي". ياهلا بالعرفج
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 11:30 AM
قال إن هيئة الترفيه سنّت سنة حسنة بتكريم المبدعين في حياتهم
أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج"، إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الأجيال، واتضحت الفجوة من خلال الجماهير الشبابية التي حضرت الحفلة الكورية قبل عدة أيام ضمن فعاليات موسم الرياض؛ مؤكدًا أن هيئة الترفيه سنّت سنة حسنة بتكريم المبدعين في حياتهم.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة "أحمد العرفج" الأسبوعية -مساء كل أربعاء- ببرنامج "يا هلا بالعرفج"، على شاشة قناة "روتانا خليجية"، مع الزميل الإعلامي "مفرح الشقيقي".
بداية أشار "العرفج" إلى أن المملكة قفزت إلى المرتبة 38 في مؤشر التنافسية العالمي في الاتصالات والتقنية، وأصبحت الأولى عالميًّا في مؤشر استثمار الاقتصاد.
كما ناشد "العرفج" هيئة الترفيه بالالتفات إلى "مزاد" أو حراج المزادات في "سوق الزل"، وتولى مَهمة تنظيمه؛ ليصبح مقصدًا سياحيًّا ومحطة مهمة من محطات الزيارة والترفيه.
وفي فقرة "مزاين الكتب"؛ فقد استعرض "العرفج" كتاب "دبس الرمان" للكاتبة "هبة قاضي".
، بالفيديو.. العرفج: جماهير الحفلة الكورية جعلتنا نعيد اكتشاف أنفسنا والفجوة الكبيرة بين الأجيال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. العرفج: جماهير الحفلة الكورية جعلتنا نعيد اكتشاف أنفسنا والفجوة الكبيرة بين الأجيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.