، شرع الله ينفّذ في "زهير" اليمني.. في جدة كانت النهاية وهنا التفاصيل ،

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيرًا بمهرب مخدرات يمني الجنسية في محافظة جدة، كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الحشيش المخدر والحبوب المحظورة.
وتفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب مخدرات في محافظة جدة، فيما يلي نصه:
"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يُقتّلوا أو يُصلّبوا أو تُقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.
بفضل من الله تم القبض على/ سلطان علي يحيي زهير -يمني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الحشيش المخدر والحبوب المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صَدَر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعًا، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقَرر شرعًا وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ سلطان علي يحيي زهير، اليوم الخميس الموافق 18/ 2/ 1441هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل مَن يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.وزارة الداخلية
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 11:22 AM
حكم مؤيد من محكمتَي الاستئناف والعليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذه
نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيرًا بمهرب مخدرات يمني الجنسية في محافظة جدة، كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الحشيش المخدر والحبوب المحظورة.
وتفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب مخدرات في محافظة جدة، فيما يلي نصه:
"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يُقتّلوا أو يُصلّبوا أو تُقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.
بفضل من الله تم القبض على/ سلطان علي يحيي زهير -يمني الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الحشيش المخدر والحبوب المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صَدَر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعًا، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقَرر شرعًا وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ سلطان علي يحيي زهير، اليوم الخميس الموافق 18/ 2/ 1441هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل مَن يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.
، شرع الله ينفّذ في "زهير" اليمني.. في جدة كانت النهاية وهنا التفاصيل ،
المصدر : الخليج 365
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