، حادث مروري يُصيب عددًا من الطالبات على طريق جامعة جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - باشرته الفِرَق الإسعافية ووقَع بالقرب من ضاحية الملك عبدالله للإسكان

تُباشر الجهات الإسعافية حادثًا لمركبة تقل مجموعة طالبات على أحد الطرقات المؤدية إلى جامعة جازان، بالقرب من ضاحية الملك عبدالله للإسكان.

ووفقًا للمعلومات؛ فإن الحادث أسفر عن إصابات لم يتضح حجمها حتى الآن، وتولت الجهات الإسعافية مباشرة الموقع فور ورود البلاغ؛ فيما يُنتظر أن يكشف الهلال الأحمر تفاصيل الحادث.

ستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أكثر حال توفرها.