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تُباشر الجهات الإسعافية حادثًا لمركبة تقل مجموعة طالبات على أحد الطرقات المؤدية إلى جامعة جازان، بالقرب من ضاحية الملك عبدالله للإسكان.
ووفقًا للمعلومات؛ فإن الحادث أسفر عن إصابات لم يتضح حجمها حتى الآن، وتولت الجهات الإسعافية مباشرة الموقع فور ورود البلاغ؛ فيما يُنتظر أن يكشف الهلال الأحمر تفاصيل الحادث.
ستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أكثر حال توفرها.
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 10:51 AM
باشرته الفِرَق الإسعافية ووقَع بالقرب من ضاحية الملك عبدالله للإسكانحادث مروري يُصيب عددًا من الطالبات على طريق جامعة جازان
تُباشر الجهات الإسعافية حادثًا لمركبة تقل مجموعة طالبات على أحد الطرقات المؤدية إلى جامعة جازان، بالقرب من ضاحية الملك عبدالله للإسكان.
ووفقًا للمعلومات؛ فإن الحادث أسفر عن إصابات لم يتضح حجمها حتى الآن، وتولت الجهات الإسعافية مباشرة الموقع فور ورود البلاغ؛ فيما يُنتظر أن يكشف الهلال الأحمر تفاصيل الحادث.
ستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أكثر حال توفرها.
، حادث مروري يُصيب عددًا من الطالبات على طريق جامعة جازان ،
المصدر : الخليج 365
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