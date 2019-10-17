طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي من خلال بنك التنمية الاجتماعي والشروط الواجب توافرها

يبحث عدد كبير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية، والشروط الواجب توافرها حتى يتمكن المواطن من الحصول عليه، للتمكن من مركبة الظروف المعيشية الصعبة، ومواكبة علو الأسعار بعد ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الغذائية في الفترة الأخيرة، مما ساعد في توفير الحكومة لعدد كبير من قروض المساعدة للأسر محدودة الدخل.

خطوات التقديم على قرض الضمان الاجتماعي

هناك عدد من الخطوات والإجراءات التي يجب أن يقوم بها المواطن، حتى يتمكن من التقديم على قرض الضمان الاجتماعي إلكترونياً، دون الحاجة إلى الذهاب للبنك، وذلك في حالة امتلاك المتقدم لحساب على الموقع خاص به، وتلك الخطوات كما يلي:

ادخل على موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني.

قم بإنشاء حساب جديد إن لم يكن لديك حساب على الموقع.

سجل بياناتك الشخصية للحصول على حساب جديد.

في حالة وجود حساب بالفعل، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

واضغط على موافق.

شروط استلام قرض الضمان الاجتماعي

يجب توافر مجموعة من الشروط في الشخص المتقدم للحصول على قرض الضمان الاجتماعي، ومنها أن يكون سعودي الجنسية، ولا يدين بأية أقساط قروض لأي بنك آخر، على أن يكون الحاصل على القرض ملزم بسداد كل الأقساط في أوقاتها، ومن ضمن تلك الشروط أن يكون الدخل السنوي للمواطن 120 ألف ريال سعودي، على أن يتضامن المواطن مع الكفيل لسداد الأقساط الشهرية للقرض، مع العلم أن قيمة الفرض تقل للمواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن 3200 ريال سعودي، ليصل قيمة القرض إلى 60 ألف ريال سعودي.