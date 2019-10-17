نجم مصري يفتتح بوليفارد موسم الرياض

يترقب الشارع السعودي انطلاق فعاليات بوليفارد موسم الرياض 2019 بمشاركة عدد من النجوم العرب أبرزهم فنانون مصريون منهم محمد هنيدي والذي سيفتتح اسمه بوليفارد الرياض بمسرحيته "3 أيام في الساحل".

وتبدأ فعاليات بوليفارد موسم الرياض بمشاركة أكثر من 1,500 مؤد بأزياء تنكرية، إضافة إلى عرض دبابات هارلي والألعاب النارية، وعدد من المفاجآت التي يترقبها الجميع.



كما تشتمل فعاليات الرياض بوليفارد على النافورة الراقصة، التي تقدم عروضًا على أنغام الموسيقى تجتمع فيها العروض المائية وثلاثية الأبعاد، التي تضمن للزائرين الحصول على تجربة مدهشة.

كما تتضمن فعاليات الرياض بوليفارد تجربة "لونا سينما" حيث مشاهدة الأفلام في الهواء الطلق بشاشات عرض ضخمة وجلسات مفتوحة وأفلام جديدة وحصرية.

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وليالي عدن تأتي ضمن فعاليات بوليفارد موسم الرياض للاستمتاع بالفن والأغاني والمأكولات الشعبية اليمنية.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل شيخ قد كشف أن موسم الرياض قد حقق أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة في تاريخ المملكة، بأكثر من 400 مليون ريال، فيما حققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من 235 مليون ريال منذ انطلاقه الجمعة الماضية.

وأشار آل الشيخ إلى أن نسبة الإشغال في الفنادق وصلت إلى 98%، وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية - الرياض 40%، وبشأن الوظائف الموسمية طوال الموسم، كشف آل الشيخ؛ أنها بلغت 24 ألف وظيفة، وأكثر من 22 ألف متطوع بمقابل مادي.

وحذرت الهيئة العامة للترفيه من بيع تذاكر موسم الرياض في السوق السوداء وتوعدت بمحاسبة البائعين قانونياً، بحسب "الاقتصادية".