مصرع 35 معتمراً بحادث سير وقع بين مكة والمدينة بالسعودية

قالت وسائل إعلام سعودية اليوم الخميس ان 35 معتمراً من جنسيات مختلفة لقو مصرعهم الليلة الماضية إثر حادث سير وقع على طريق الهجرة الواصل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في السعودية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعة السابعة من مساء اليوم الموافق الأربعاء 17/2/ 441 هـ، باشرت الجهات الامنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي بمتابعة حادث اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل (39) تسعة وثلاثين شخصاً من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول)، وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة حيث نتج عن ذلك وفاة (35) وإصابة (4) من ركابها ونقلهم إلى مستشفى الحمنة، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك .

وتفصيلاً، تلقت غرفة عمليات إدارة الطوارئ والأزمات بصحة المدينة المنورة بلاغًا في تمام الساعة الـ07:22 مساء، يفيد بتصادم مركبة من فئة (باص ركاب)، نتج منه 35 حالة وفاة في موقع الحادث، فيما بلغ عدد الإصابات 4 إصابات.

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وقد تم مباشرة فرقتين إسعافيتين، قامتا بنقل أربع حالات مصابة إلى مستشفى الحمنة لتقديم الخدمات الإسعافية العاجلة، ويجري علاجهم، كما تم نقل ثلاث حالات منهم إلى مستشفى الملك فهد لاستكمال علاجهم، وتم تنويم حالة بمستشفى الحمنة.

وقال المتحدث الرسمي بصحة منطقة المدينة مؤيد أبو عنق إنه تم إرسال أربع فرق إسعافية من إدارة الطوارئ والأزمات للمساندة في الحادث في الموقع نفسه.

وتقدمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بالشكر والتقدير لهيئة الهلال الأحمر السعودي والمديرية العامة للدفاع المدني نظير مشاركتهما في إسعاف ونقل المصابين، كما تقدمت ببالغ العزاء والمواساة لذوي المتوفين - تغمدهم الله بواسع رحمته -، سائلة الله أن يمُنَّ بالشفاء العاجل على المصابين.