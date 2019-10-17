الرئيس عباس يجتمع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم

من المقرر ان يجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019 مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة السعودية الرياض وذلك في ختام زيارة رسمية استمرت ليومين.

وقال سفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بسام الأغا ان الرئيس محمود عباس اكد خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود على وقوف شعبنا وقيادته إلى جانب السعودية في تصديها للإرهاب والتحديات التي تتعرض لها.

وأضاف الأغا في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس ، ان العاهل السعودي شدد على ان فلسطين هي القضية الأولى لدى المملكة كما أكد على مواقف السعودية الداعمة لشعبنا لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشريف وفق أسس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.