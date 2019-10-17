اخبار السعوديه

الرئيس عباس يجتمع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

من المقرر ان يجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس 17 أكتوبر 2019 مع ولي العهد السعودي الأمير في العاصمة الرياض وذلك في ختام زيارة رسمية استمرت ليومين.

وقال سفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بسام الأغا ان الرئيس محمود عباس اكد خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود على وقوف شعبنا وقيادته إلى جانب السعودية في تصديها للإرهاب والتحديات التي تتعرض لها.

وأضاف الأغا في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الخميس ، ان العاهل السعودي شدد على ان فلسطين هي القضية الأولى لدى المملكة كما أكد على مواقف السعودية الداعمة لشعبنا لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشريف وفق أسس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا