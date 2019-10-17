وزارة التعليم تعتمد 6 نماذج لـ«الصالات الرياضية» بمدارس البنات

اعتمدت وزارة التعليم 6 نماذج للصالات الرياضية للبنات، وإعداد مستندات الطرح لـ250 مدرسة، وذلك ضمن مبادرة تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات.

وقال وكيل وزارة التعليم للمشروعات والصيانة المهندس عبدالرحمن الشايع، في بيان تم نشره عبر موقع الوازرة الإلكتروني، إنه تم اعتماد طرح 250 مشروعًا وترسية عقودها بعد وضع المعايير والشروط للمدارس المستهدفة.

وأكد وكيل وزارة التعليم للمشروعات والصيانة، الاستلام النهائي لـ10 مشروعات تعليمية بقيمة (98,787,718.51) ريالًا، وإسناد 53 مبنى تعليميًّا لشركة (تطوير) كمرحلة أولى بقيمة (321,184,528) ريالًا، كذلك إسناد 32 مبنى تعليميًّا كمرحلة ثانية لشركة (تطوير) بقيمة إجمالية بلغت (449,999,998) ريالًا.

وأضاف المهندس الشايع، أنه تم الاستلام الابتدائي لـ9 مشاريع تعليمية بقيمة (55,693,905,39) ريالًا، وتشكيل لجنة استلام ابتدائي لـ18 مشروعًا تعليميًّا بقيمة (74,490,312,07) ريالًا.

وأشار المهندس الشايع، إلى أن وزارة التعليم أصدرت خلال شهر أكتوبر الجاري قرار سحب 7 قرارات بقيمة (81,798,505,80) ريالًا، وأيضًا فسخ عقود 4 قرارات بقيمة إجمالية بلغت (37,574,640,15) ريالًا.