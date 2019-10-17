«الأرصاد» تُصدر تنبيهات حول «الطقس المرتقب» على عدة مناطق

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لرياح نشطة مثيرة للأتربة، وأمطار رعدية خلال الساعات المقبلة.

وقالت «هيئة الأرصاد» -في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»- إن منطقتي مكة المكرمة «الخرمة، القنفذة، الليث، الموية، تربة، رنية» ونجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة»؛ تتأثران برياح ونشطة وأتربة مثارة، يُصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

فيما تؤثر الأمطار الرعدية التي يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، بمنطقة تبوك «البدع، أملج، تبوك، تيماء، حقل، ضباء».

كما حذرت الهيئة من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والمخواة، وقلوة، والمندق، وغامد الزناد، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بدورها، تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.