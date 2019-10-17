السعودية اليوم / كلية الصحة العامة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تختتم دورة "مواجهة التلوث البيئي والمخاطر المهنية"



الدمام 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

اختتمت كلية الصحة العامة - قسم صحة البيئة - بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام أمس، دورة تدريبية متخصصة بعنوان "التلوث البيئي والمخاطر المهنية وطرق التحكم فيها"، لمنسوبي القوات الجوية الملكية

وقدم وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة شكره للقوات الجوية على الثقة التي أعطتها للجامعة لتدريب عدد من منسوبيها في مجال مهم وحيوي يتمثل في السلامة العامة والحد من التلوث والمخاطر المهنية.

من جهته أوضح عميد كلية الصحة العامة الدكتور تركي العنزي أن الكلية كإحدى كليات الجامعة النموذجية تتميز ببرامجها التي تتمحور حول برامج جودة الحياة التي قدمتها رؤية المملكة 2030م الطموحة، من أجل تطوير الأعمال والبيئة المحيطة بها في مختلف المؤسسات والمنشآت، مطالباً المتدربين بنقل المعلومات التي تلقوها أثناء الدورة لزملائهم من اجل تعميم الفائدة، مقدماً شكره لمركز التعليم المستمر على استضافتهم للدورة.

وفي ختام الحفل كرم الدكتور عبدالله القاضي والدكتور تركي العنزي المتدربين بمنحهم شهادات حضور للدورة.

بذكر أن محاضرات الدورة قد تناولت مخاطر بيئة العمل الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية، إضافة إلى التلوث البيئي بجميع محاوره من مياه وهواء وتربة وبحار ومحيطات وطرق التخلص من التلوث البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية، إضافة إلى تجارب عملية ومعملية.

// انتهى //

10:54ت م

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الدمام 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واساختتمت كلية الصحة العامة - قسم صحة البيئة - بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام أمس، دورة تدريبية متخصصة بعنوان "التلوث البيئي والمخاطر المهنية وطرق التحكم فيها"، لمنسوبي القوات الجوية الملكية السعودية "، وذلك لمدة 3 أسابيع تدريبية، استفاد منها 14 متدرباً من مختلف الرتب العسكرية.وقدم وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة شكره للقوات الجوية على الثقة التي أعطتها للجامعة لتدريب عدد من منسوبيها في مجال مهم وحيوي يتمثل في السلامة العامة والحد من التلوث والمخاطر المهنية.من جهته أوضح عميد كلية الصحة العامة الدكتور تركي العنزي أن الكلية كإحدى كليات الجامعة النموذجية تتميز ببرامجها التي تتمحور حول برامج جودة الحياة التي قدمتها رؤية المملكة 2030م الطموحة، من أجل تطوير الأعمال والبيئة المحيطة بها في مختلف المؤسسات والمنشآت، مطالباً المتدربين بنقل المعلومات التي تلقوها أثناء الدورة لزملائهم من اجل تعميم الفائدة، مقدماً شكره لمركز التعليم المستمر على استضافتهم للدورة.وفي ختام الحفل كرم الدكتور عبدالله القاضي والدكتور تركي العنزي المتدربين بمنحهم شهادات حضور للدورة.بذكر أن محاضرات الدورة قد تناولت مخاطر بيئة العمل الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية، إضافة إلى التلوث البيئي بجميع محاوره من مياه وهواء وتربة وبحار ومحيطات وطرق التخلص من التلوث البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية، إضافة إلى تجارب عملية ومعملية.// انتهى //10:54ت م0037

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