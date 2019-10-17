السعودية اليوم / "مشاريع المراكز الشبابية" ورشة ببلدية ظهران الجنوب



ظهران الجنوب 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

تنظم بلدية محافظة ظهران الجنوب الأربعاء المقبل، ورشة "مشاريع المراكز الشبابية"، وذلك على مسرح لجنة التنمية الاجتماعية وسط المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية عوض سعيد آل سياف أن الورشة تأتي ضمن حزمة مشاريع المشهد الحضري التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وقال آل سياف: إن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وجه بلدية محافظة ظهران الجنوب بتنفيذ ورشة العمل عن المراكز الشبابية وهي إحدى محاور المشهد الحضري، مبيناً أنه تم دعوة عدد من المهتمين والمتخصصين ومجموعة من شباب وفتيات المحافظة لإبداء أراءهم وتقديم مقترحاتهم وأفكارهم لتلك المراكز كونهم المستهدفين والمستفيدين من تلك المراكز، حتى تتحقق الأهداف المرسومة التي وضعها أمير المنطقة - حفظه الله -.

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10:39ت م

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