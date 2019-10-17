السعودية اليوم / "دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في متابعة تنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان" ورشة عمل بهيئة حقوق الإنسان



الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

تنظم هيئة حقوق الإنسان يوم الأحد القادم، ورشة عمل بعنوان "دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في متابعة تنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان"، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وتستهدف الورشة التي تستمر لمدة يومين، بمشاركة جمعيات ومؤسسات أهلية، تطوير قدراتها في التفاعل مع النظام الدولي، وتعزيز إسهاماتها في تنفيذ التوصيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، والتشاور والتنسيق بينها وبين الهيئة للعمل في مجال إعداد التقارير والمتابعة، إلى جانب تطوير معرفة المشاركين والمشاركات في الورشة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان، وإسهامهم في اختيار التوصيات.

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10:27ت م

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